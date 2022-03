Robert Talens wil meer speeltijd en verlaat ACV voor Berkum

VOETBAL - Robert Talens vertrekt na dit seizoen bij ACV. De 28-jarige verdediger kiest voor een overstap naar hoofdklasser Berkum uit Zwolle.

"Ik speelde bij ACV altijd in de basis, maar dat is na de coronaperiode veranderd, ook omdat er concurrenten op mijn positie bij zijn gekomen. Ik wil meer perspectief op speeltijd en het plezier in het voetballen terug krijgen", legt Talens uit.

De verdediger heeft om meerdere redenen voor Berkum als nieuwe club gekozen. "Ik heb vaak tegen Berkum gespeeld en daar heb ik een goede indruk van gekregen. Het is een club met een mooie sfeer. Bovendien werk ik nu in Zwolle, dus dat is een bijkomend voordeel."

Zeven seizoenen bij ACV