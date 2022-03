Derde punt voor Nieuw Buinen, Twedo blijft koploper na zege op HOC

VOETBAL - In het zondagvoetbal stonden er vanavond een aantal inhaalduels op het programma. Zo pakte Nieuw Buinen, in de 2e klasse L, heel knap een punt tegen medekoploper GVAV-Rapiditas.

De 1-1, na een 0-1 achterstand bij rust, betekende het derde punt voor de ploeg van trainer Loewi Piebes. Nieuw Buinen blijft ondanks het punt wel hekkensluiter in de 2e klasse L, maar het gat met nummer 11 (Gruno) is nog maar vier punten. De nummer 10 en 11 in deze klasse kunnen het vege lijf nog redden via de nacompetitie.

Door het gelijkspel liet GVAV-Rapiditas de kans liggen om Valthermond op twee punten achterstand te zetten. Dat mislukte en dus delen beide ploegen nu de koppositie.

1e klasse F: Gomos knokt zich naar punt

In de 1e klasse F kwam Gomos op eigen veld niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Jubbega. Kevin van den Belt zette de gasten op voorsprong, maar voor rust zorgde Jannes Siegers voor de gelijkmaker. Na rust kwam Jubbega, met een aantal oud-profs in de gelederen, opnieuw op voorsprong via Dennis de Haan. Maar de mannen van Martin Drent toonden veerkracht en met veel passie en strijd sleepten de geel-zwarten toch nog een punt uit het vuur. Een kwartier voor tijd bepaalde Jordi van Es de eindstand op 2-2.

Door het punt blijft Gomos vijfde in de 1e klasse F, met 16 punten uit 10 duels.

De nieuwe, nu enige, koploper is na vanavond Hoogezand. De ploeg van trainer Germain Beck (uit Assen) versloeg concurrent WVV in Winschoten met 1-3. Daardoor staat Hoogezand op 22 punten uit 10 duels. WVV en VKW volgen met 19 uit 10. Germanicus staat vierde met 18 uit 10.

3e klasse B: Forward verspeelt punten, goed nieuws voor SVZ

In de 3e klasse B was er goed nieuws voor SVZ uit Zeijen. Medekoploper Forward verspeelde namelijk dure punten tegen laagvlieger Siddeburen (1-1). Door dat punt hebben de Groninger studenten nu één punt meer dan SVZ, waar het dus drie hadden kunnen zijn.

In deze klasse verspeelde Nieuw-Roden twee dure punten door twee keer een voorsprong te verspelen bij nummer laatst ZNC: 2-2. De Drentse ploeg kwam voor rust twee keer op voorsprong dankzij goals van Wilco en Sander Drent, maar twee keer had de thuisclub een antwoord. Patrick Johannes scoorde de 1-1 en kort na rust bepaalde Jeroen Dijk de eindstand op 2-2. Overigens moest Nieuw-Roden het duel het laatste half uur spelen met een man minder, na een rode kaart voor Thomas Jansen. Door het gelijkspel blijft Nieuw-Roden in de gevarenzone van deze 3e klasse B.

3e klasse C: Twedo wint topper bij HOC

Twedo won de topper in de 3e klasse C bij HOC met 0-1. Op slag van rust zorgde Sander Boer, met zijn zesde treffer van het seizoen, voor de enige treffer. Kort voor tijd ontving Gert Middeljans van de thuisclub nog een rode kaart.

De andere hoogvlieger in deze klasse, Musselkanaal, kende een eenvoudige avond. De groenhemden wonnen met 1-5 bij SPW. Rolf Kayser (3) en Jordy Oost (2) zorgden voor de treffers.

Twedo blijft door de zege koploper in de 3e klasse C, met nu 23 punten uit 9 duels. Musselkanaal volgt op plek 2, met 22 uit 9. HOC lijkt voorlopig te zijn afgehaakt. De formatie van trainer Bas Nibbelke heeft 18 uit 9.

3e klasse D: HODO simpel langs Oranje Zwart

Koploper HODO had vanavond geen enkele moeite met Oranje Zwart in Wanneperveen. Het werd 0-4. Bij rust was het treffen eigenlijk al beslist. De treffers werden gemaakt door Sander Danes (2), Jorny Otten en Clenn Kikkert.

Concurrent Oldeholtpade maakte geen misstap en won met 1-2 bij Steenwijkerwold. Het gat tussen de nummers 1 en 2 bedraagt vier punten. HODO heeft 22 punten uit 9 duels, Oldeholtpade heeft 18 uit 9. Protos en Raptim volgen op 16 uit 9 op plekken drie en vier.

In deze 3e klasse D won Ruinen met 3-1 bij USV en verloor Sweel met 3-1 bij Trinitas. Door die nederlaag blijven de oranjehemden onderaan staan.

4e klasse A: Wacker loopt verder weg bij concurrenten

In de 4e klasse A stevent Wacker af op het kampioenschap. Bij subtopper RKO won de ploeg uit De Wijk met 2-5, waardoor het gat naar de nummer 2 (Steenwijker Boys) al 10 punten is. Overigens speelde Wacker wel een duel meer dan de Friezen.

Voor Wacker waren Coen Snoeijenbos (2), Tom Oudman (2) en Edwin Dekker trefzeker.

5e klasse D: Roswinkel verliest en ziet rood in bizar duel

In de 5e klasse D leek HHCombi, vlak voor de topper van zondag tegen Buinerveen, tegen een dure nederlaag aan te lopen. Op eigen veld nam subtopper Sportclub Roswinkel namelijk brutaal de leiding door twee treffers van Bjorn Helder.