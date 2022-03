Kjell Scherpen na uiterst turbulente jaren: 'Ik blijf nuchter'

VOETBAL - Doelman Kjell Scherpen wil in beeld blijven bij Jong Oranje. Daarom verhuisde hij afgelopen winter van Engeland naar België.

In drie jaar tijd verhuisde keeper Kjell Scherpen (22) uit Emmen maar liefst vier keer. Na het debuutseizoen van FC Emmen in de eredivisie maakte hij een megatransfer naar Ajax. Na twee seizoenen verkaste hij van Amsterdam naar Premier League-club Brighton & Hove Albion. Om aan meer speelminuten te komen, wordt hij nu verhuurd aan het Belgische KV Oostende.

"We kwamen bij Brighton op een punt dat we ons afvroegen: gaan we zo verder?", reageert Scherpen op zijn overstap naar België. "Ga ik me gewoon verder ontwikkelen, trainen en af en toe wat wedstrijden in de onder 23 spelen, of kies ik voor een club waar ik regelmatig zou kunnen spelen? En nu zijn we hier."

Halsoverkop naar België

In het laatste uur van de transferwindow kwam de deal tussen Brighton en Oostende rond en moest Scherpen halsoverkop richting België. "We hebben de auto volgegooid, honden mee, vriendin mee en om kwart voor twaalf was alles rond", lacht Scherpen.

Hij speelde meteen de eerste wedstrijd, maar stond daarna ook nog twee keer langs de kant. "Het ging om een inhaalwedstrijd en daarvoor bleek ik - na m'n wintertransfer - niet speelgerechtigd. En omdat m'n vervanger in die wedstrijd de nul hield, mocht ik de volgende wedstrijd ook niet spelen."

Jong Oranje

De tijdelijke transfer naar België heeft ook alles te maken met zijn ambities bij Jong Oranje. "Ik wil in de picture blijven. Dat is een mooi podium om mezelf te laten zien. Ook aan Nederland, waar ze me misschien soms vergeten zijn. En ook richting het EK van volgende zomer. Het is ook belangrijk voor mezelf om te weten dat ik in die leeftijd nog tot de top van Nederland behoor."

Keeperstrainer

Bij KV Oostende heeft Scherpen te maken met de Duitse keeperstrainer Eberhard Trautner (55). Hij stond zelf tientallen jaren onder de lat bij VfB Stuttgart. Eerst als jeugdkeeper, later speelde hij 31 wedstrijden in de hoofdmacht en vervolgens werd hij keeperstrainer. Voordat hij naar Oostende kwam was hij ook nog actief als trainer bij Leipzig.

"Ik was positief verrast bij de de eerste training", vertelt Trautner. De Drentse keeper meet twee meter en zes centimeter maar is geen iele slungel. "De meeste lange keepers zijn niet zo wendbaar. Maar hij beweegt heel goed. Met zijn lengte kan hij ook de spelsituaties makkelijk overzien, dat is een voordeel."

Wel vindt Trautner dat het vuur soms nog ontbreekt bij Scherpen. "Hij moet op zoek naar de 'tijger' in zichzelf. Hij moet wat agressiever worden en de wereld laten zien dat hij een topkeeper kan worden."