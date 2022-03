Volleybalster Dijkema laat Rusland achter zich: 'Het was behoorlijk stressvol'

VOLLEYBAL - Laura Dijkema uit Beilen heeft Rusland verlaten en is na een lange reis teruggekeerd in Nederland, meldt volleybalbond Nevobo. De spelverdeelster van Oranje staat dit seizoen onder contract bij de Russische club Leningradka uit Sint-Petersburg.

"Toen het reisadvies voor Rusland werd aangescherpt en minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) Nederlanders opriep om Rusland te verlaten, heb ik in overleg met mijn zaakwaarnemer besloten dat ik zo snel mogelijk zou vertrekken", vertelt de volleybalster. "Dit proces was behoorlijk stressvol. Ik ben heel blij om weer terug te zijn in Nederland", laat Dijkema weten.

Vrienden

De volleybalster leeft mee met Oekraïne, zegt ze. "Ik heb in de sport altijd mooie vriendschappen gesloten met speelsters uit alle landen. Ook de afgelopen twee jaar in Rusland. Sport heeft een verbindende factor, dat heb ik in mijn carrière steeds ondervonden. Een oorlog kent alleen maar slachtoffers, mijn gedachten zijn bij de mensen in Oekraïne die vechten voor hun leven en vrijheid."