bekijk hier het programma in het zaterdagvoetbal

VOETBAL - Flevo Boys - Noordschechut is één van de duels die vanmiddag is afgelast, vanwege meerdere coronagevallen bij de Drentse club. HZVV ontvangt in diezelfde klasse, de hoofdklasse B, vanmiddag koploper Urk. ACV gaat in de Derde Divisie op jacht naar de eerste zege van het jaar bij Barendrecht.