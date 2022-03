Koploper sv Urk bezorgt HZVV derde nederlaag op rij

VOETBAL - HZVV Hoogeveen heeft thuis tegen koploper SV Urk voor de derde keer op rij verloren in de Hoofdklasse B. Daardoor komt het dichter in de buurt van de degradatiezone. Het werd in eigen huis 1-2 voor de bezoekers.

HZVV begon sterk aan de wedstrijd en kwam meerdere keren gevaarlijk voor het doel van keeper Richard Strijker. Het ontbrak Noah ten Brinke en Kelly Joao echter aan precisie, waardoor doelpunten in de openingsfase uitbleven. In het vervolg van de levendige eerste helft kwam Urk steeds beter in het spel en kwam het na 34 minuten zelfs op voorsprong. Het was Lucas Schraal die attent was na een gekeerde vrije trap, de rebound was voor de aanvaller die ervoor zorgde dat de koploper zo ging rusten met een voorsprong: 0-1.

Levendig HZVV

De achterstand leek daarna snel omgebogen te worden, maar een kopbal van aanvoerder Alex Zomer werd van de lijn gehaald. In de daaropvolgende twintig minuten volgde een slordige fase waarin beide ploegen niet veel wisten te creëren, tot aan de 0-2 van Urk. Het was topscorer Hessel Snoek die voor z'n man kwam en een lage voorzet binnen liep.

HZVV liet het er niet bij zitten en kwam nog terug tot 1-2 via Kelly Joao. De aanvaller nam een lange pass van Alex Zomer prima mee en bleef koelbloedig voor het doel. Dat was niet genoeg voor de overwinning. HZVV wist de zo gewilde gelijkmaker niet te maken en verloor zo voor de derde keer op rij. "We hebben na de hervatting van de competitie moeite om in ons ritme te komen, maar over degradatie maak ik me geen zorgen. Daar hebben we veel te veel kwaliteit voor" aldus trainer Rick Mulder.

Plek 12