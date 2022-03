ACV laat kansen op overwinning liggen bij Barendrecht

VOETBAL - In de derde divisie zaterdag heeft ACV met 1-1 gelijk gespeeld tegen Barendrecht. Het punt zal voor de Assenaren een dubbel gevoel hebben, want in de slotfase van de eerste helft werd een strafschop gemist en in de tweede helft heeft de ploeg van trainer Fred de Boer kansen op de overwinning laten liggen.

Twee ballen op de stip

De eerste helft waren ACV en Barendrecht lange tijd aan elkaar gewaagd. Beide clubs creëerden geen grote kansen, totdat de scheidsrechter na 28 minuten de bal op de stip legde. ACV-verdediger Robert Talens kwam in botsing met Romano van de Stoep. Tim Eekman van Barendrecht schoot de bal langs Ben Wormmeester. In het slot van de tweede helft drong ACV aan een kreeg het twee grote kansen. Nadat Gijs Jasper werd gevloerd kregen ook de Assenaren een strafschop, maar Jeffrey Verkerk stopte de inzet van Freddy Quispel. Vlak na de gemiste penalty schoot Steijn Strijker nog tegen de paal.

Kansen op de overwinning

ACV kwam als beste ploeg uit de rust. Na een aantal kansen was het in de 57e minuut dan eindelijk raak. Gijs Jasper maakte de gelijkmaker uit een corner van Freddy Quispel. In de minuten na de goal bleef ACV aandringen en waren ze dichtbij een doelpunt. Een schot van Boy Spijkerman werd uit de kruising getikt en Freddy Quispel schoot net naast. Het overwicht werd niet omgezet in een voorsprong. In de slotfase wisten beide ploegen geen grote kansen op de overwinning meer te creëren.

ACV blijft op de veertiende plaats