Zeldzame nederlaag voor dames Sudosa-Desto

De laatste weken heeft Sudosa-Desto weinig moeite met de tegenstander gehad. Dat was vandaag wel even anders, want de tegenstander uit Borne overrompelde de dames uit Assen. "Wij hebben ons niveau niet gehaald en het niveau van de tegenstander was echt top", aldus Lesley de Jonge. "De wedstrijd werd beslist door de servicebeurten en Apollo 8 had dit erg goed voor elkaar". Alleen in de derde set, die met 25-12 werd gewonnen, benaderde Sudosa-Desto het spel van de afgelopen weken.