Menno Volkerink kondigt afscheid aan bij verliezend Olhaco

VOLLEYBAL - Olhaco Hoogeveen heeft opnieuw een nederlaag geleden in de Topdivisie A. Het ging vandaag onderuit bij de nummer 2, Orion uit Doetinchem, en blijft onderaan staan op de ranglijst. Ze wisten nog wel een set te pakken, maar Orion was met 3-1 te sterk: 17-25, 25-21, 21-25 en 24-26. Deze week heeft ook coach Menno Volkerink aangegeven na dit seizoen te stoppen als coach van Olhaco. "Ik ga met een goed gevoel afscheid nemen van deze club". In 2019 promoveerde Volkerink met Olhaco naar de Topdivisie.

Lang mee in de wedstrijd

Het krachtverschil was niet zo groot als de ranglijst zou doen vermoeden. Na het verlies van de eerste set veerde Olhaco op en werd de tweede set gewonnen. In de derde set kwam de ploeg van trainer Menno Volkerink zelfs op een 14-9 voorsprong, maar door een vakfout glipte de voorsprong uit de vingers. In de laatste sets viel het kwartje net de verkeerde kant op. De Hoogeveners kregen nog een setpunt op 24-23, wisten deze niet te benutten en verloren de set met 26-24. Een aantal weken op rij weet Olhaco sterk tegenstand te bieden, maar het levert geen punten op: "Het is ons niet gegund en dan is het mentaal zwaar om het geloof te houden".

Geen degradatiezorgen meer

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) heeft deze week besloten dat ploegen dit jaar niet kunnen promoveren of degraderen, vanwege de gevolgen van corona op de competitie. Deze beslissing is zeer gunstig voor de ploeg uit Hoogeveen, die al weken op rij hekkensluiter is in de Topdivisie. Over degradatie hoeven ze zich nu geen zorgen te maken. "De druk is er wel een beetje af", concludeerde Volkerink na gesprekken met zijn selectie. Toch had Volkerink het slot van de competitie liever anders gezien: "Dit is niet de manier van competitie die je wilt, ik ga liever strijdend ten onder.