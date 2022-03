Na drie nederlagen op rij weer zege voor E&O

HANDBAL - E&O heeft goede zaken gedaan in de eredivisie. Door een 26-25 overwinning op Havas stijgen de Emmenaren naar de vijfde plaats. Een overwinning was ook welkom voor de ploeg van trainer Henrik Bergholt, want de laatste drie wedstrijden werden verloren. Met deze zege nestelen ze zich weer stevig in de subtop van de eredivisie.