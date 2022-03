Bekijk hier alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal

VOETBAL - Een punt erbij voor ACV in de Derde Divisie, na het gelijkspel bij Barendrecht. HZVV ging opnieuw onderuit en zakt langzaam maar zeker richting de gevarenzone van de de hoofdklasse B.

In de 2e klasse J bleek LTC te sterk voor buurman Achilles 1894 (0-2) en maakte koploper DZOH geen misstap door met 3-1 te winnen van NEC Delfzijl.

In de 3e klasse D was er verrassend puntenverlies voor ZZVV bij laagvlieger BSVV en in de 4e klasse D kwam er dan eindelijk een punt voor Tiendeveen. Thuis werd het 2-2 tegen SC Angelslo.