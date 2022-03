Djababoe beslissend in Asser stadsderby tussen Achilles 1894 en LTC: 0-2

VOETBAL - De Asser stadsderby in de 2e klasse J, tussen Achilles 1894 en LTC, eindigde vanmiddag in 0-2. Beide treffers, keurig verdeeld over beide helften, werden gescoord door Romano Djababoe. De oud-spelers van Achilles 1894 scoorde koppend en met een fraaie lob.

Die lob was in blessuretijd toen Achilles 1894 met de moed der wanhoop op zoek ging naar geluk uit een vrije bal ter hoogte van de middellijn. Achilles-doelman Morten Otto zou de bal hoog voor de pot gooien, maar raakte de bal niet lekker. In de tegenstoot, die volgde, rondde Djababoe mooi af.

Matig duel

Het was het sluitstuk van een matig duel op sportpark Marsdijk. Achilles 1894, geteisterd door een waslijst aan blessures, had niet de power en slimheid om het LTC echt lastig te maken. De groenhemden, die vorige week nog onderuit gingen tegen Gramsbergen, speelden ook niet bijster goed maar hadden in Denyal Dzemidciz, Richard Mulder, Arjan Akkerman en dus Romano Djababoe wel spelers die weten hoe een duel geneutraliseerd kan worden.

Halverwege de eerste helft kwamen de gasten op voorsprong. Uit een vrije bal van Jeroen In het Veld mocht Djababoe geheel vrijstaand binnenkoppen. Achilles 1894 probeerde daarna zeker wel om de gelijkmaker te produceren en via Tim Migchelsen was de thuisclub er na rust ook dichtbij. Verder gebeurde er heel weinig en was het dus wachten op de laatste minuut, toen Djababoe zijn tweede van de middag maakte.

Stand

Door de zege blijft LTC derde in de 2e klasse J (met 22 punten uit 11 duels), op zeven punten achterstand van koploper DZOH. De Emmenaren wonnen vanmiddag met 3-1 van NEC Delfzijl. Gorecht, de nummer 2, kwam niet in actie (het duel tegen SC Elim werd afgelast wegens een sterfgeval bij Elim).