DZOH maakt geen fout tegen hekkensluiter

VOETBAL - In de 2e klasse J maakte koploper geen fout. Op eigen veld won de ploeg van trainer Bert Doldersum met 3-1 van NEC Delfzijl. de hekkensluiter in deze klasse.

Met 29 punten uit 11 duels is DZOH nog altijd ongeslagen en is de voorsprong op nummer 2, Gorecht, vijf punten. Gorecht zou vandaag eigenlijk spelen tegen SC Elim, maar dat duel werd afgelast vanwege een sterfgeval bij de Drentse club. LTC, dat met 0-2 won bij Achilles 1894, staat 3e met 22 uit 11.

Het duel in Emmen werd enkele minuten voor én na rust beslist. Kort voor de thee opende Aaron Timmerman de score en kort na de versnapering verdubbelde Tim Aasman de score: 2-0.

Toen Yorick Zweerink er in de 57e minuut ook nog 3-0 van maakte was het duel helemaal gespeeld. Dani Schuijl redde nog de eer voor de gasten.

Drenthina pakte knap drie punten tegen Gramsbergen. In Emmen werd het 3-0 voor de thuisclub. Alle treffers vielen voor rust. Janiek Arends en twee keer Thom Alders waren trefzeker.

Alders scoorde zijn twee goals binnen vijf minuten. In de 40e minuut zorgde hij voor de 2-0 en amper vijf minuten later gooide hij het duel ook definitief in het slot.