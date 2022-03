Hurry-Up moet in slot punten delen

Na 29-29 scoorden beide ploegen in de staart nog eenmaal. Met nog enkele tellen te spelen voorkwam doelman Hurry-Up Boris Tot tijdens het laatste thuisduel in het BENE-Leagueseizoen de winnende van Visé.

In de eerste helft kwam Hurry-Up terug van 6-8. Met zeven doelpunten was Sjoerd Boonstra op schot. De voorsprong (10-8) gaven de oranjehemden toch weer uit handen.

De pas 18-jarige opbouwer heeft zijn contract in Zwartemeer verlengd. Riksten is in de zomer overgekomen van eredivisionist E&O en mag onder Fiege al veel speelminuten maken. "Meer dan ik eerst had gedacht", geeft hij toe. "Ik sta tijdens de training tegenover beren. Dat helpt mijn niveau omhoog. Volgend seizoen wil ik nog meer van waarde zijn voor Hurry-Up."