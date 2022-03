Kansen op WK-podium stijgen voor Iwema na uitsluitng Russen

IJSSPEEDWAY - Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de Russische coureurs in de strijd om het wereldkampioenschap ijsspeedway uit de competitie gehaald en komt Jasper Iwema als nummer 3 in de WK-stand naar Heerenveen begin april.

In een buitengewone vergadering in verband met de situatie in Oekraïne maakte de FIM gisteren bekend gemaakt dat met onmiddellijke ingang de licenties van de motorfederatie van Rusland (MFR) en van Wit-Rusland (BFMS) tot nader order worden opgeschort. Als gevolg hiervan kunnen Russische en Wit-Russische rijders en teams niet deelnemen aan de de wedstrijden om de wereldtitel.

Zeven coureurs uit top 10 ontbreken

Voor de WK-races in Heerenveen op 2 en 3 april betekent dit zeven coureurs uit de toptien niet aan de start verschijnen: huidig wereldkampioen Dinar Valeev, Dmitry Khomitsevich, Nikita Bogdanov, Dmitry Koltakov, Igor Kononov, Ivan Khuzhin en Igor Saidullin. Waarschijnlijk wordt het deelnemersveld wel opgevuld. Welke namen er uiteindelijk over een maand aan de start verschijnen in Friesland maakt de FIM binnenkort bekend.

In de huidige stand bezet Jasper Iwema een gedeeld 8e plaats. Zonder de Russen (of de coureurs die onder de vlag van de Russische federatie rijden) klimt Iwema naar de gedeeld 2e plaats, achter de Duitser Johann Weber (25 punten). Iwema en de Zweed Martin Maarahiltunen staan op 14 punten.

Of de punten van de Russen definitief worden geschrapt (of slechts worden opgeschort) is nog niet bekend.

Statement FIM

De FIM-president Jorge Viegas kwam met het volgende statement: