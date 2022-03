Eerste punt voor vv Tiendeveen, Hoogeveen haakt voorlopig af

VOETBAL - Eindelijk is vv Tiendeveen van de hatelijke nul af in de 4e klasse D van het zaterdagvoetbal. De hekkensluiter die afgelopen dinsdag de concurrent in de strijd om de rode lantaarn, Nieuw Balinge, verrassend een punt zag pakken bij sv Mussel speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen SC Angelslo.

Dominique Wiffers was de grote man voor de geelhemden. De clubtopscorer scoorde beide treffers en verdubbelde daarmee zijn seizoenstotaal.

Door het punt passeert Tiendeveen concurrent Nieuw Balinge weer op de ranglijst. Beide ploegen hebben één punt na elf duels, alleen het doelsaldo van Tiendeveen is iets minder slecht (-34 en -38).

Volgende week staan de twee rivalen tegenover elkaar in Tiendeveen. Overigens degradeert in deze 4e klasse D maar één team.

3D: CSVC, Fit Boys en SVN'69 onderuit

Ook in de 3e klasse D degradeert er dit seizoen maar één elftal en de strijd om die ene plek gaat tussen drie clubs: Fit Boys, CSVC en SVN'69. Die clubs staan respectievelijk op 1, 2 en 3 punten en gingen gisteren alle drie onderuit.

SVN'69 deed dat met forse cijfers: 6-1 bij Avereest. CSVC ging bij SC Lutten met 2-1 onderuit, nadat de oranjehemden nog wel op voorsprong kwamen door een goal (in de 53e minuut) van Justin Regtop. Fit Boys verloor met 0-2 van koploper Nieuwleusen.

Hoogeveen en ZZVV laten punten liggen

En waar de koploper won, daar lieten de achtervolgers uit Drenthe punten liggen. Nummer 2, ZZVV, kwam bij laagvlieger BSVV niet verder dan 1-1 en vv Hoogeveen ging met 2-1 onderuit bij nummer 5, Vitesse'63.

Voor Vitesse'63 opende Sander van Dijk de score na dertien minuten en twintig minuten na rust verdubbelde Ruben Westert de score. Kort na de 2-0 kreeg Hoogeveen-speler Eduard Kobes zijn tweede gele (en dus rode) kaart. De tien van Hoogeveen kwamen vervolgens via een benutte strafschop van Ismail Uçan nog wel terug tot 2-1, maar slaagden er niet in om in de laatste twintig minuten nog de gelijkmaker te forceren.

Door die resultaten staat Nieuwleusen nu op 30 punten uit 11 duels. ZZVV volgt met 26 uit 11 en derde staat dus Hoogeveen, met 22 uit 11 (net als Ommen en Vitesse'63).

4C: ONR haakt voorlopig af