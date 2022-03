RW Racing puntloos in Qatar na late crash Barry Baltus

MOTORSPORT - Het RW Racing GP Team van Roelof Waninge uit Dwingeloo heeft bij de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap Moto2 in Qatar naast de punten gegrepen. De Belg Barry Baltus leek lang op weg om meteen te scoren, maar een val in de laatste ronde gooide roet in het eten. Debutant Zonta van den Goorbergh eindigde als 24e.