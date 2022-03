Elmar Reinders wint eerste editie Elfstedenrace

WIELRENNEN - Elmar Reinders (29) uit Assen heeft de eerste editie van de Visit Friesland Elfstedenrace gewonnen. In de koers over 199 kilometer met start en finish in Leeuwarden, versloeg hij Jumbo-Visma-renner Mick van Dijke in een sprint-a-deux.

De Elfstedenrace is een 1.2 UCI-koers en is de openingswedstrijd van het Nederlandse wielerseizoen.

Kopgroep

Al vroeg in de wedstrijd wist een grote kopgroep een aanzienlijk gat te slaan met het peloton. Naast Reinders zat ook Bert-Jan Lindeman uit Emmen mee van voren. De voorsprong liep uiteindelijk op tot boven de vier minuten waardoor al snel duidelijk werd dat de winnaar uit de kopgroep zou komen.

Op 25 kilometer voor de streep begonnen de eerste schermutselingen van voren. Vooral Reinders was erg actief. Maar onder aanvoering van de formaties van VolkerWessels en Metec werden alle ontsnappingen teruggereden.

Van Dijke slaat gat

Op veertien kilometer voor de finish in Leeuwarden zorgde een demarrage van Jumbo-Visma-renner Mick van Dijke voor het beslissende gat. Hij kreeg Reinders en Timo de Jonge van VolkerWessels met zich mee. Het gat liep al snel op tot een halve minuut. Dat bleek genoeg om de achtervolgers voor te blijven. In de laatste twee kilometer wisten Reinders en Van Dijke zich nog te ontdoen van De Jonge om de sprint met zijn tweeën te beslissen.

Reinders werd de kop opgedrongen en hij moest de sprint aantrekken met Van Dijke in zijn wiel. De jonge renner kon niet over zijn meer ervaren tegenstander heen komen, waardoor Reinders zijn handen bij de Bonkevaart in de lucht kon steken.

'Geen vertrouwen in'

"Ik had er eigenlijk geen vertrouwen in", laat Reinders na afloop weten. "Want ik zat als enige renner van mijn ploeg in de kopgroep. Maar hierdoor moesten andere teams de koers dragen. Ik wist echter dat het moeilijk ging worden om te winnen, maar ik ben blij dat het gelukt is. Ik zette de fiets gewoon in een grote versnelling en ging op de pedalen staan. Als Van Dijke er nog overheen gekomen was, dan was dat maar zo, maar dat gebeurde niet", besluit Reinders.

