Buinerveen pakt de volle buit in topper tegen HHCombi

VOETBAL - De topper in de 5e klasse D tussen HHCombi en Buinerveen is een prooi geworden voor Buinerveen. De gasten kwamen goed uit de kleedkamer en beslisten het duel gelijk in de eerste twintig minuten: 0-2. Daar bleef het ook gelijk bij. Buinerveen is nu de nieuwe koploper.

HHCombi had afgelopen donderdag een inhaalduel gespeeld tegen Sportclub Roswinkel. De ploeg van Abel Darwinkel kwam achter met 0-2, maar won uiteindelijk met 3-2. De laatste keer dat Buinerveen in actie kwam, speelde het gelijk tegen laagvlieger De Treffer '16.

Sluw Buinerveen

Het was Buinerveen dat aanmerkelijk beter aan de wedstrijd begon. Meteen was er een goede kans voor David Karabed, maar zijn vizier stond niet op scherp. Even later was het wel raak via Jeffrey Potze die optimaal profiteerde van een snel genomen vrije trap van Buinerveen. Even later werd het 0-2 na een goede actie van Karabed, waarna het laatste tikje werd gegeven door Ate de Vries. Ook hier ging een snel genomen vrije trap aan vooraf.

Daarna was het even gedaan met de aanvalslust van Buinerveen, al deed HHCombi daar niet veel tegenover. Toch mocht Buinerveen niet mopperen met de grensrechter die bij een uitbraak van de thuisploeg de vlag wel erg makkelijk omhoogstak.

Tweede helft

In de tweede helft probeerde HHCombi het goede spel van het tweede gedeelte van de eerste helft door te zetten, maar dat lukte niet helemaal. De thuisploeg merkte toen dat het de wedstrijd van donderdag tegen Roswinkel in de benen had. Toch kreeg Julian Otten namens HHCombi de kans op de aansluitingstreffer. Het doel was leeg, maar hij mikte de bal op de paal.