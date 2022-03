VOETBAL - Het was een mooie voetbal dag op de Drentse velden vandaag met een stortvloed aan doelpunten. Zo wisten Hoogeveen en Alcides beide overwinningen te pakken in Hoofdklasse A en hadden Roden en Heerenveen in totaal acht doelpunten nodig om gelijk te spelen in de 1e klasse F.