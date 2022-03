Koploper Hoogeveen maakt korte metten met hekkensluiter

"We hadden hier gemakkelijk acht of negen goals kunnen maken", is Haak overtuigd. "Wij laten een aantal goede kansen liggen, maar ook de twee goals die zijn afgekeurd waren in mijn ogen geen buitenspel. Uiteindelijk laten we zien de betere ploeg te zijn, maar die slordigheden waarmee we twee goals weggeven moeten er tegen betere ploegen wel uit. We zoeken te vaak voor de mooie oplossing in plaats van de meeste effectieve. En zelfs een ploeg onderin de Hoofdklasse weet echt wel hoe ze over moeten spelen en moeten counteren. De tweede helft waren we nog een beetje stroperig in de nieuwe opstelling, maar uiteindelijk komen we er prima uit."