Ruime zege voor Alcides tegen Alphense Boys

"Tegen goed voetballende ploegen weten we vaak meer te scoren, dat bleek vandaag opnieuw. Wat dat betreft is Alphense Boys misschien wel onze meest ideale tegenstander", geeft Wilko Niemer na afloop aan. "Toen we achter kwamen had ik het nog wel even benauwd, maar we bleven goed verdedigen en energie leveren. Voorin hebben Sil Kuurman en Nick Kuiper echt een klik en die maakten de kansen vandaag mooi af. Ik denk dat we vandaag het beste Alcides van het seizoen hebben gezien, al speelden we tegen SDO ook super. Ik blijf alleen zeggen dat we nog in opbouw zitten, maar met de zware week die voor de deur staat is dit een heel mooi begin."