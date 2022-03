Rode kaart opnieuw kostbaar voor vv Emmen

Onhandig geel

"In de tweede helft zitten we beter in het spel en komen we in een fase waarin we het gevoel hebben dat we voor de winst kunnen spelen. Onze verdediger Bart-Jan Braams wordt dan hard onderuit gehaald waarna Jonathan van Dorssen commentaar heeft op de scheidsrechter. Hij krijgt zijn eerste geel en niet veel later opnieuw geel door een, in mijn ogen, lichte overtreding. Dan staan we een kwartier na rust ineens met tien man."

De rode kaart zorgt voor een kanteling in het spel van Emmen. "We gingen minder aanvallen en weer meer verdedigen om maar de nul te houden. Na vorige week is dit de tweede keer dat we onszelf op deze manier uit de wedstrijd halen en dat is jammer. Daar moeten we slimmer in worden."

Respect voor ploeg

Een punt is wat Emmen overhoudt aan de wedstrijd in Velsen en ondanks dat er wellicht meer in had gezeten is Waalderbos niet geheel ontevreden. "We kwamen hier niet voor een 0-0 gelijkspel, maar ik heb alleen maar lovende woorden voor mijn jongens. Ze werken hard voor elke punt en dat is belangrijk voor waar we staan in deze klasse. We moeten punten blijven sprokkelen en weinig weggeven. En veel weggeven doen we dit seizoen niet."