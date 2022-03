Germanicus trainer Mulder 'woest' na gelijksspel bij Noordster

VOETBAL - Andre Mulder van Germanicus had geen goed woord over voor de scheidsrechter na het 1-1 gelijkspel in de 1e klasse F tegen hekkensluiter Noordster. "We zijn woest", liet de uittredend hoofdtrainer van de ploeg uit Coevorden weten.

"Mijn hele middag is verpest door een waardeloos optreden van scheidsrechter Arends", laat Mulder na afloop van de wedstrijd weten. "We spelen een wedstrijd waarin niks aan de hand is. We komen achter, maar maken in de tweede helft de gelijkmaker. Omdat de trainer van Noordster daarbij commentaar op de scheidsrechter levert wordt hij met rood van het veld gestuurd. Toen zag ik de bui voor ons ook al wel hangen."

Rood Hoogeveen

Niet veel later krijgt ook Germanicus-speler Kain Hoogeveen een rode kaart voor een overtreding op het middenveld. "Een nuttige overtreding die hooguit geel op zou leveren, maar tot ieders verbazing trekt hij opnieuw rood en moeten wij met tien man verder."

Als in de laatste tien minuten alsnog de 2-1 voor Germanicus binnenvalt lijkt alles vergeten, maar niets is minder waar. "De grensrechter vlagde niet voor buitenspel en ook de tegenstander protesteerde niet tegen de goal. Toch keurde de scheids dit zuivere doelpunt af omdat hij vanaf 20 meter afstand wel buitenspel had geconstateerd. Werkelijk ongelofelijk!"

Niet te verkroppen

Zodoende moest Germanicus, dat de laatste weken twee zeges had behaald en daarmee de aansluiting bij de top-3 weer helemaal terug had, genoegen nemen met één punt bij de hekkensluiter. "Op zich had dit geen onterechte uitslag geweest, want we stonden tegenover een ploeg met een nieuwe trainer en nieuwe vechtlust. Dan ligt onderschatting altijd op de loer. We hadden hier wel kunnen winnen, maar dat we dat op deze manier niet doen, is niet te verkroppen. Deze scheidsrechter heeft vaker een negatieve invloed gehad op wedstrijden en daar ben ik nu wel eens klaar mee. Als het aan mij ligt spelen we geen wedstrijden meer waar hij fluit."