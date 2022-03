VKW in matige topper langs tiental WVV

VOETBAL - De clash tussen de nummers 2 en 3 in de 1e klasse F, tussen VKW en WVV, eindigde vanmiddag in een 1-0 zege voor de thuisclub. De enige treffer, in het matige duel, viel al in de negende minuut. Gerard Brouwer reageerde attent op een schot van Jeroen Welles die niet klemvast gepakt kon worden door WVV-doelman Tim Lugies.