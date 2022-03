Onze Club #20: Puntenpakkende assistent-scheidsrechters, matig voetbal en een mooie lob

VOETBAL - Het is begin maart en dus zijn de velden, uitgezonderd de kunstgrasvelden, allesbehalve biljartlakens. Dat ondervonden ook de Drentse amateurvoetballers dit weekend. Goed voetbal was nauwelijks mogelijk, maar gelukkig viel er nog genoeg te genieten langs de velden in onze provincie. Niet in de laatste plaats door de mensen langs de lijn: de assistent-scheidsrechters.

In aflevering 20 van Onze Club beelden van de stadsderby van Assen tussen Achilles 1894 en LTC in de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal met onder andere een heerlijke lob van Romano Djababoe. Verder ontving HZVV in de hoofdklasse B koploper sv Urk en pikte BSVV heel verrassend een punt van hoogvlieger ZZVV in de zaterdag 3e klasse D. Uit het zondagvoetbal kozen we voor de topper in de 1e klasse F tussen VKW en WVV en de kraker in de 5e klasse D: HHCombi - vv Buinerveen. Beide ploegen zijn nog ongeslagen.