Nico Haak volgt Ruud Jalving op als trainer FC Emmen Onder 21

Haak, die bezig is aan zijn tweede termijn bij de Drentse profclub (van 2006 tot 2011 was de in Emmen woonachtige trainer al werkzaam voor de jeugdopleiding van FC Emmen en de toenmalige combinatie RJO Heerenveen/Emmen), blijft ook hoofdtrainer van vv Hoogeveen. Bij die club is hij bezig aan zijn vijfde seizoen en staat hij momenteel bovenaan in de zondaghoofdklasse A.