Valthermond profiteert van puntenverlies concurrent

Diezelfde Dijkstra had na rust de 1-1 moeten maken, maar oog in oog met doelman Noah Sahetapy faalde de aanvaller. Vlak voor tijd gooide de thuisclub het duel in het slot. De ene invaller (Jordy Weggemans) bediende de andere invaller (Yordi van der Laan) en die schoot de bevrijdende 2-0 tegen de touwen.

Met doelpunt nummer 7, 8 en 9 van het seizoen had Perr Kirchhoff een zeer groot aandeel in de zege van Rolder Boys op ASVB vanmiddag. In Blijham wonnen de mannen van trainer Rick Slor met 1-4. Door een vroege goal zette Kirchhoff Rolder Boys op voorsprong, maar via Erwin Aukes gingen beide ploegen rusten met 1-1. Na de thee was het opnieuw Kirchhoff die doeltreffend afrondde, waarna Sander Jansen er 1-3 van maakte. Het slotakkoord was weer voor de man of the match.