SVZ loopt uit Twedo verrassend onderuit en HODO wint weer

VOETBAL - In de 3e klasse B beleefde SVZ een heerlijk weekje. Eén van de voornaamste concurrenten in de strijd om de koppositie, Forward, leed voor de tweede keer in vier dagen puntenverlies. SVZ profiteerde dankbaar. De formatie uit Zeijen won met 1-3 bij HSC.

In de 3e klasse C was er een opvallende nederlaag voor koploper Twedo. Thuis gingen de blauw-witten met 1-3 onderuit tegen Sellingen. Daardoor neemt Musselkanaal de koppositie weer over en ook HOC sluit weer aan. De ploeg van trainer Bas Nibbelke won met 1-0 van SVV'04.