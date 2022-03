vv Wacker maakt gehakt van 'naaste' concurrent

VOETBAL - Het is inmiddels niet meer de vraag of vv Wacker uit De Wijk kampioen wordt in de 4e klasse A, maar wanneer. Na drie overwinningen in zeven dagen tijd is de concurrentie al op een forse achterstand gezet. Na 12 duels heeft Wacker 34 punten. De eerste achtervolger staat op 21 punten.

Die achtervolger is Steenwijker Boys en die ploeg was gisteren in Steenwijk de tegenstander van Wacker. Nou ja, tegenstander? Op papier dan, want in het veld was er nauwelijks sprake van tegenstand. De ploeg van trainer Gert Jan Hoekstra walste over Steenwijker Boys heen.