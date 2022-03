Basisplaats Güclü bij FC Emmen? 'We hebben het in ieder geval kunnen trainen'

VOETBAL - Na de sof tegen Helmond Sport en de uitslagen van afgelopen vrijdag zal FC Emmen vanavond in het uitduel tegen Jong PSV moeten reageren om plek 2 stevig in handen te houden. Die plek deelt het op dit moment met Excelsior, maar die ploeg heeft twee duels meer gespeeld. Maar ook ADO Den Haag en FC Eindhoven zitten op het vinkentouw.

Aan de andere kant kruipt de Drentse club bij een zege in Eindhoven dichterbij koploper FC Volendam. Die ploeg kwam vrijdag niet verder dan 0-0 bij VVV en staat nu acht punten én een wedstrijd meer gespeeld boven de mannen van Dick Lukkien.

Het duel tegen tegen Jong PSV wordt gespeeld in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven, omdat het veld van De Herdgang onbespeelbaar is. Voor de zesde keer staan beide ploegen tegenover elkaar in 'de lichtstad'. Van de vorige vijf ontmoetingen wist Emmen er één te winnen. Twee keer won Jong PSV en er werd ook twee keer gelijkgespeeld.

Jong PSV met Bakayoko

Dick Lukkien tastte gisteren, na de laatste training, nog volledig in het duister voor wat betreft de opstelling van PSV. "We hebben geen enkel idee wat we kunnen verwachten. Dat heeft natuurlijk voor een zeer groot deel te maken met het volle programma, met Europacup, beker en competitie van de hoofdmacht van PSV", aldus Lukkien. Maar het heeft er alle schijn van dat FC Emmen vanavond een sterk Jong PSV kan verwachten. Johan Bakayoko, die de laatste weken vooral bij het eerste elftal zat, krijgt vermoedelijk een basisplaats in het team van Ruud van Nistelrooij. De snelle flankspeler, die dit seizoen veel indruk maakt in de Keuken Kampioen Divisie, maakte gisteren zijn eredivisiedebuut in het duel met Heracles Almelo.

Ook keren Dennis Vos, Ismael Saibari en Jenson Seelt terug bij de selectie. Zij sloten de afgelopen periode ook regelmatig aan bij het eerste team. Spits Fodé Fofana is nog altijd geblesseerd en kan voorlopig nog niet in actie komen. Zijn plek in de punt van de aanval wordt ingenomen door Simon Colyn.

Met of zonder Güclü?

Hoe FC Emmen vanavond zal starten, is ook nog de vraag. Dick Lukkien hield de kaken stevig op elkaar. "We zullen moeten reageren na die nederlaag tegen Helmond Sport. Dat is het belangrijkste. Hoe we dat gaan doen laat ik nog in het midden. We hebben in ieder geval de optie met Metehan Güclü naast Reda Kharchouch in de spits kunnen trainen, dus een tweespitsen-systeem is een optie. Zo speelden we ook in de tweede helft tegen Jong Ajax en Helmond Sport en dat is goed bevallen."