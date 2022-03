FC Emmen herstelt zich na pijnlijke nederlaag en verslaat Jong PSV

VOETBAL - FC Emmen heeft zich prima hersteld van de pijnlijke en onnodige nederlaag op eigen veld vorige week tegen hekkensluiter Helmond Sport. Bij het sterke Jong PSV won de Drentse club met 1-3. De mannen van Lukkien bogen een 1-0 achterstand om dankzij vooral een sterke tweede helft.

Door de zege kruipt FC Emmen dichterbij koploper FC Volendam. Het gat met de oranjehemden is nog maar vijf punten. Bovendien werd de marge met de concurrenten, Excelsior, FC Eindhoven en ADO Den Haag (dat met 6-3 verloor bij Jong Ajax) vergroot. Naaste belager is Excelsior op drie punten. Bovendien hebben de Rotterdammers een duel meer gespeeld.

Moeizaam begin in nieuwe formatie

FC Emmen startte moeizaam op het kunstgras in het Jan Louwers Stadion, alhoewel Jong PSV ook gewoon zeer goed speelde. Aan de bal waren de Eindhovenaren zeer comfortabel en met name via de linkerkant bleek het tandem Oppegard/Antonisse moeilijk af te stoppen, maar gek genoeg viel de openingstreffer via een aanval over de rechterkant. Bakayoko gaf de bal op Nassoh en die gaf vervolgens een niet te missen kans aan Colyn: 1-0.

Het had daarna zomaar 2-0 en 3-0 kunnen worden, want Emmen kreeg maar geen grip op de PSV'ers. Het gekozen systeem met twee spitsen en vier middenvelders verliep allesbehalve soepel. Voorin waren Kharchouch en Romeny ongelukkig en op het middenveld hadden Vlak en El Azzouzi het zeer lastig. Kansen kwamen er dus genoeg voor de thuisclub, maar de meeste inzetten (vanaf zo'n 18 meter) gingen naast of waren te slap om Brouwer te verontrusten.

Lucky gelijkmaker

De Drentse club kwam op fortuinlijke wijze op gelijke hoogte. Veendorp wurmde zich langs twee verdedigers en zag vervolgens zijn voorzet door Leysen achter zijn eigen doelman gewerkt worden: 1-1.

Megakans

Op slag van rust had het ook nog zomaar 1-2 kunnen staan, maar El Azzouzi schoot geheel vrij voor doelman Peersman de bal naast.

Romeny en Mendes

Met Güclü en Luzayadio voor Vlak en Veendorp begon FC Emmen uitstekend aan de tweede helft. Wat heet, binnen 30 seconden lag de bal in het net. Mendes stuurde Romeny in de diepte, Kharchouch liet de bal slim lopen en Romeny schoot binnen: 1-2.