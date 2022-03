Dick Lukkien pareert paniek: 'We beginnen op een echte voetbalclub te lijken'

Dat was anders bij sommige supporters, merkte ook Dick Lukkien. "We beginnen op een echte voetbalclub te lijken. Als je onverhoopt tegen een nederlaag aanloopt dan wordt erover gepraat en is er paniek. Ineens wordt vergeten dat we acht duels op rij ongeslagen zijn en vraagt iedereen zich af waar het heen zal gaan. Maar je moet gewoon rustig blijven."

Toch zat Lukkien, zeker een half uur lang, niet echt rustig op de bank in Eindhoven. "We hadden moeite om druk te krijgen op Jong PSV, dat ook goed speelde. De ruit op het middenveld werkte niet en dat hebben we na het eerste half uur omgezet naar een meer vlak middenveld, met vier man op lijn. Het gelukkige eigen doelpunt hielp ons daarbij in het zadel en in de tweede helft maakten we twee goede goals, dankzij goed druk zetten."