Eerste goal in FC Emmen-shirt voor Ole Romeny: 'Het werd ook wel tijd'

Wat in zijn eerste vijf duels in Drentse dienst maar niet lukte, lukte na amper een minuut in de tweede helft tegen Jong PSV wel. Na goed druk zetten veroverde Rui Mendez een diagonale bal van achteruit. De Portugees had maar één tel nodig om de bal te controleren en Romeny weg te steken, Reda Kharchouch trok het gat en de van NEC overgekomen aanvaller deed de rest. "Ik maakte een lichaamsschijnbeweging, zette zo de keeper op het verkeerde been en schoot vervolgens met binnenkant links raak", aldus Romeny die Emmen na een moeizame eerste helft dus op 1-2 zette.

"Een belangrijke goal op een heerlijk moment", vervolgde de aanvaller. "Ik was hier ook echt aan toe, want ik vond ook dat ik al veel eerder mijn eerste goal had moeten maken. In de eerste vijf wedstrijden was ik wel regelmatig dichtbij, raakte ik ook paar het aluminium, maar nu heb ik dan eindelijk te pakken. Of ik daarna vrijer ging spelen? Dat zou best kunnen, al voelde ik me de hele wedstrijd wel lekker spelen."