ACV verliest van hekkensluiter: Wie schiet ACV uit de zorgen?

Maar eigenlijk had ACV die spelers vandaag niet eens nodig als Quispel zijn kansen had benut, maar de aanvaller van de blauw-zwarten is eenmaal oog in oog met de doelman op dit moment geen schim van de speler die hij is buiten de zestien. Dan is de oud-speler van onder andere FC Emmen namelijk sterk en rustig aan de bal en doet hij eigenlijk alles goed. Vier kansen kreeg Quispel tegen GOES, maar vier keer kreeg hij de bal niet tussen de palen. De man met rugnummer 28 stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Hij was als eerste van het veld, was als eerste gedoucht en ook als eerste bij de auto op de parkeerplaats. "Het loopt gewoon even niet en daar baal ik ontzettend van, maar er zijn nog zeventien wedstrijden. Ik ga er alles aan doen om het tij te keren, te beginnen komende zaterdag."