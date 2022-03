HZVV diep in blessuretijd naar eerste punt in 2022

VOETBAL - Ferdi ter Avest leek in Vriezenveen vanavond de matchwinner te worden voor de thuisclub in het hoofdklasseduel tussen DETO en HZVV, maar diep in blessuretijd werd het toch nog 2-2. Walter Dias Nzasi schoot raak uit een scrimmage na een corner. Het leverde de Hoogeveners het eerste punt op in 2022.