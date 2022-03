SC Elim maakt gehakt van NEC Delfzijl, Drenthina drukt Achilles 1894 in de zorgen

VOETBAL - In de 2e klasse J beleefden SC Elim en FC Meppel een prima inhaalavondje. Beide ploegen pakten drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Achilles 1894 moet daarentegen meer en meer naar beneden kijken na weer een nederlaag, ditmaal bij Drenthina én LTC lijkt na de tweede nederlaag in drie duels wel te zijn afgehaakt in de strijd om de titel.

LTC, dat afgelopen weekend nog met 0-2 won van Achilles 1894, ging lelijk onderuit op eigen kunstgras tegen Oosterwolde. De middenmoter uit Friesland won met 1-4 en dat na een ruststand van 0-3. Door die nederlaag heeft LTC tien verliespunten meer dan koploper DZOH.

Achilles 1894 zakt verder weg

De andere tweedeklasser uit Assen, Achilles 1894, ging bij Drenthina in Emmen voor de derde keer in vier duels onderuit. Het werd 3-1 voor de thuisclub door treffers van Twan Horstman, Janiek Arends en Roland Koops. Door de zege gaat Drenthina over Achilles 1894 heen in de stand. De ploeg van trainer Peter Timmer staat nu achtste met 15 punten uit 11 duels, het elftal van Harold Wekema zakt naar plek tien met 14 uit 12.

Benjamins en Doldersum maken gehakt van NEC Delfzijl

Ook SC Elim passeerde Achilles 1894 op de ranglijst en staat nu negende na een monsterzege op hekkensluiter NEC Delfzijl. Het werd 7-1 voor de roodhemden. Justin Benjamins en Mike Doldersum scoorden ieder drie keer en de overige treffer werd gemaakt door Jan Benjaminst. Elim heeft nu 14 punten uit 11 duels. NEC Delfzijl staat veertiende en laatste met 5 uit 12.

Camiel Fidom matchwinner FC Meppel