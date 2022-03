Alcides in slotfase onderuit, Hoogeveen ziet concurrent punten verspelen

VOETBAL - In de hoofdklasse A van het zondagvoetbal ging het Meppeler Alcides ongelukkig onderuit bij TOGB (3-2), terwijl de nummers 2 en 3 in de stand, Be Quick 1887 en SJC elkaar in Noordwijk op 1-1 hielden. Daardoor is de marge van koploper Hoogeveen op de achtervolgers drie en vier punten.