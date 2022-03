Geen motoren maar vluchtelingen: Iwema helpt Oekraïners

Eigenlijk wil hij er helemaal niet mee te koop lopen, maar tegen wil en dank in wordt ijsspeedwaycoureur Jasper Iwema uit Hooghalen als een held gezien. Hij reed in zijn busje naar de Pools-Oekraïense grens om vier vrouwen, vijf kinderen en een hond, die op vlucht waren voor het oorlogsgeweld, op te halen en naar een opvangadres in Polen te rijden.

De 32-jarige Iwema reed halverwege januari de eerste wedstrijd om het EK ijsspeedway in het Poolse Sanok. Met een vijfde plek keerde hij terug naar huis. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en het op gang komen van een vluchtelingenstroom richting Polen, stapte hij weer in zijn bus richting het land. Naar Przemysl, ruim 1.400 kilometer rijden. Een kleine moeite voor de Drent, die normaal gesproken in de winter met twee ijsspeedwaymotoren in zijn laadruimte van Hooghalen tot diep in Zweden, Rusland en Kazachstan rijdt.

"Ik vertel het verhaal, maar heb eigenlijk geen behoefte aan de publiciteit, want dat is niet de reden waarom ik het deed. Ik deed het omdat ik wilde helpen en mijn eigen kleine bijdrage wilde leveren. Het was voor mij geen moeite om deze negen mensen op een veilig adres onder te brengen", kijkt Iwema terug.

Motoren maken plek voor vluchtelingen

Maar de media lopen weg met het verhaal. Van het Eindhovens Dagblad tot het Algemeen Dagblad en De Telegraaf, allemaal smullen ze ervan dat hij zijn bus weer naar Polen rijdt na een berichtje dat deze vrouwen en hun kinderen op zoek waren naar een opvangadres. "Ik heb toen wat heen en weer gebeld en kwam in contact met een Poolse man die onderdak kon geven. Het probleem was het vervoer. Vervolgens heb ik de motoren uit mijn busje geladen en ben weer teruggereden naar Polen. Het was in de eerste dagen na de inval, ze behoorden tot de eerste stroom vluchtelingen."

Hij kon de vluchtelingen meteen in zijn bus laten plaatsnemen en zette koers naar het Poolse Plock, de plaats van het opvangadres. "Ik moet binnenkort weer naar Polen voor het EK ijsspeedway. Als ik dan weer kan helpen, doe ik het graag", zegt Iwema, die begin april zijn thuiswedstrijd in Thialf rijdt.

Zijn actie past bij zijn leven als ijsspeedwaycoureur, waar concurrenten elkaar helpen. Zo had Iwema onlangs de motor van de Oostenrijker Franky Zorn nog in zijn bus staan, anders zou die niet op tijd voor een wedstrijd in Rusland aankomen. "Ik ben verknocht aan dat ijsracen, het is nog pure motorsport waar iedereen elkaar helpt", aldus de Hooghalenaar.

Kans op prijzen

Iwema maakt zich op dit moment op voor het eind van het seizoen. Een seizoen waar kansen liggen op prijzen, nu de oppermachtige Russische coureurs van de internationale motorfederatie FIM niet mee mogen doen aan internationale wedstrijden. Op 19 maart rijdt Iwema de tweede en laatste wedstrijd om het EK in het Poolse Tomaszow. Tijdens de eerste EK-wedstrijd, een maand geleden in het Poolse Sanok, eindigde hij als vijfde. Twee Russen eindigden op de bovenste plaatsen, maar die mogen in Tomaszow niet meedoen.