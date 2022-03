Majerus wint Drentse Acht van Westerveld

WIELRENNEN - Christine Majerus heeft op de Brink in Dwingeloo de Drentse Acht van Westerveld gewonnen. Na een onstuimige koers over 134 kilometer versloeg de Luxemburgse in de sprint haar medevluchters Alison Jackson uit Canada en de Nederlandse vrouwen Floortje Mackaij en Thalita de Jong.

In de slotkilometers probeerde Mackaij nog te demarreren uit de kopgroep, maar werd door haar medevluchters teruggehaald. In de sprint was Majerus, die ook al sterk was tijdens de tussensprints, de snelste van het viertal.

Niveauverschil

Door het grote niveauverschil in het peloton tussen de wereldtoppers en regio-rensters en toch ook een pittig windje reden al meteen veel vrouwen op achterstand. Ook het peloton explodeerde en viel in verschillende groepen uiteen.

Kopgroep

Na ruim veertig kilometer koers, toen het stof was neergedaald, bleef daar een kopgroep van 21 vrouwen van over. Met daarbij onder meer Maike van der Duin uit Assen en Lonneke Uneken uit Veendam.

De ploeg van Uneken, SD Worx, was met vier vrouwen vertegenwoordigd en dat gold ook voor de andere WorldTour-ploeg DSM. Van der Duin, die voor de gelegenheid in het shirt van de nationale selectie reed, had met Nicole Steigenga en Marjolein van 't Geloof ook twee ploeggenoten mee van voren.

Uitbreiding kopgroep

Halverwege de koers zijn er nog negentien rensters in de kopgroep over. Hun maximale voorsprong blijft hangen rond de 55 seconden. In de slotfase weten Christine Majerus, Alison Jackson, Floortje Mackaij en Thalita de Jong te ontsnappen uit de grote groep. Achter hen vormt zich een tweede groep bestaande uit dertien rensters, waaronder Maike van der Duin uit Assen. Maar het lukt de groep niet meer om de koplopers terug te halen. Op de Brink in Dwingeloo blijkt de Luxemburgs Majerus de snelste in de sprint.

Eva van Agt

In Dwingeloo stonden vandaag 121 rensters aan de start onder wie Eva van Agt: de kleindochter van oud CDA-politicus Dries van Agt. Zij lag al snel op achterstand en kon geen potten breken.

Live op TV Drenthe

Morgen is de Women's WorldTour Ronde van Drenthe met de start om 12.15 uur bij het provinciehuis in Assen en de finish wordt tussen 16.15 uur en 16.30 uur voor het gemeentehuis in Hoogeveen verwacht. De wedstrijd wordt vanaf 15.00 uur live uitgezonden op TV Drenthe.