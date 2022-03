Voormalig prof Bert-Jan Lindeman geniet van comeback bij amateurs

WIELRENNEN - Hij mag dan geen prof meer zijn, maar wielrenner Bert-Jan Lindeman (32) uit Emmen is nog nét zo gretig. Zondag staat hij aan de start van de 59e Ronde van Drenthe. Een wedstrijd die hij in 2012 wist te winnen.

Toen hij eind vorig seizoen van zijn ploeg Qhuebeka Assos kreeg te horen dat ze niet langer op het hoogste niveau actief zou blijven, was dat best even slikken.

'Onzekere periode'

"Dat was wel een heel vervelend moment. Je gaat een onzekere periode tegemoet", reageert Lindeman. "Ik ben nog niet klaar met fietsen. Ik wil nog zo goed mogelijk presteren. Gelukkig kreeg ik een telefoontje van Allard Engels met de vraag of ik nog zin had om te fietsen."

'Ontzettend genoten'

Vorige week zondag verdedigde hij voor het eerst de kleuren van het VolkerWessels Cycling Team. De continentale ploeg stond aan de start van de Visit Friesland Elfstedenrace. De 32-jarige hardrijder forceerde de kopgroep, reed de hele dag van voren en finishte - ondanks een zakkende zadelpen - als tiende.

"Ik heb ontzettend genoten", grijnst Lindeman. "Ik heb veel jongens gesproken waar ik veel mee gekoerst heb en die ik al heel lang niet meer had gezien."

'Geen uitgerangeerde prof'

Ploegleider Allard Engels twijfelde geen moment toen hij hoorde dat Lindeman weer op de markt was. In 2008 werkten ze ook al samen bij Krolstone. De hereniging was voor Engels zoals hij vooraf had verwacht.

"Hij is een super gemotiveerde en alleraardigste renner. Hij is geen uitgerangeerde prof die nog even een jaartje wil uitzingen. Het was ook binnen één gesprek klaar."