FC Emmen heeft volledige focus op Jong FC Utrecht

VOETBAL - Met Jasin-Amin Assehnoun in plaats van Lucas Bernadou wil FC Emmen morgen tegen Jong FC Utrecht de foutloze thuisstatus tegen beloftenteams behouden en nog belangrijker: weer drie punten dichterbij promotie naar de eredivisie komen.

Waar veel supporters al snakken naar de kraker van aanstaande maandag wanneer koploper FC Volendam op bezoek komt, daar zijn de mannen van Dick Lukkien en ook de oefenmeester zelf alleen maar bezig met Jong FC Utrecht. "Ik leef dan misschien heel erg in mijn eigen bubbel, maar ik kijk niet verder. Wie zijn wij ook om dat te doen. We leven van wedstrijd naar wedstrijd en ik ben blij dat mijn spelers dat ook aangeven."

Ook over het duel, dat morgen gelijktijdig wordt gespeeld tussen FC Volendam en Excelsior, laat Lukkien zich niet uit. "Het is onzinnig om daarover te speculeren, aangezien we het niet in de hand hebben. Het enige waar we invloed kunnen uitoefenen is onze eigen prestatie tegen Jong FC Utrecht, dus waar ik het meest content mee ben zal ik je na afloop vertellen."

Interessant

Natuurlijk heeft Lukkien gelijk, maar bij elk resultaat van FC Emmen is het toch wel interessant wat de concurrentie gaat doen. Koploper FC Volendam staat vijf punten boven FC Emmen en Excelsior staat drie onder de Drentse club, met ook nog een duel meer gespeeld. Bij een zege van Volendam kan het aantal verliespunten van de Rotterdammers ten opzichte van Emmen dus stijgen naar negen. Met nog negen duels voor de boeg is dat een flinke kloof. FC Eindhoven, dat op vijf punten van FC Emmen op plek vier staat, speelt morgen op het eigen kunstgras tegen VVV en dat is een ploeg die zich volledig zal richten op het winnen van de vierde en laatste periodetitel.

Jong FC Utrecht

Opponent Jong FC Utrecht is het laagst geklasseerde beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie, al is het verschil met Jong AZ maar één punt. Utrecht staat op plek 15 en is dit seizoen heel wisselvallig. Sterke periodes worden afgewisseld met een serie zwakke wedstrijden. Sinds de winterstop verloor Jong Utrecht zeven keer en werden er slechts twee wedstrijden gewonnen: van Helmond Sport en Jong PSV. Afgelopen maandag was in de Domstad Almere City met 1-2 te sterk.

Eerder dit seizoen won Emmen met 0-1 in Utrecht en was Miguel Araujo (vlak voor rust) met wat mazzel de matchwinner.

Overigens wist Emmen op eigen veld nog niet te winnen van Jong FC Utrecht (0-0 en 0-3).

Van Ooijen moet reageren

De verwachting is dat Lukkien net als tegen Jong PSV zal starten in een 4-4-2 opstelling, met slechts één wijziging ten opzichten van afgelopen maandag. Jasin-Amin Assehnoun gaat starten en Lucas Bernadou begint op de bank.