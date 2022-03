HOC haalt net de dubbele cijfers niet tegen Bellingwolde, Twedo verspeelt punten

VOETBAL - Een monsterscore vanavond in de 3e klasse C van het zondagvoetbal. HOC verpletterde het arme Bellingwolde, de hekkensluiter in deze klasse. De teller bleef na een 2-4 ruststand uiteindelijk steken op 2-9.

In dezelfde klasse eindigde Twedo - Westerwolde in een 1-1 gelijkspel.

Musselkanaal blijft in de 3e klasse C koploper met 25 punten uit 10 duels. HOC en Twedo delen de tweede plaats met 24 uit 11, maar HOC heeft een beter doelsaldo.

'Bellingwolde is een maat te klein voor de 3e klasse'

HOC-trainer Bas Nibbelke was na afloop van het uitduel bij Bellingwolde helder: "Zij zijn een maat te klein voor deze klasse." Bij rust leidde de Drentse ploeg, die vanwege enkele coronagevallen niet op volle sterkte speelde, met 2-4. "Daarna ging het razendsnel. Binnen zeven minuten na rust stond het 2-8", aldus Nibbelke. "Daarna lieten we de teugels wat vieren, want het duurde meer dan een half uur voordat de slotgoal werd gemaakt."

Voor HOC scoorden Frank Fokke (2x), Sven de Zeeuw, Gert Middeljans, Martijn Enting, Richard Wiggers, Peter Fokke en Frank van Bergen.

Twedo laat gelijk