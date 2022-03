FC Emmen nadert koppositie na zege op Jong FC Utrecht

VOETBAL - FC Emmen rekende vanavond eenvoudig af met Jong FC Utrecht, won met 2-0 en deed daarmee goede zaken in de strijd om promotie naar de eredivisie. Bovendien kruipen de mannen van trainer Dick Lukkien dichterbij koploper FC Volendam dat een forse tik kreeg van Excelsior. De Rotterdammers wonnen met 2-4 in het palingdorp.

Aanstaande maandag kan FC Emmen de koppositie grijpen. Bij een overwinning in de eigen Oude Meerdijk gaat Emmen over de oranjehemden heen in de stand.

De 2-0 was de fraaiste van de avond en misschien wel de mooiste van deze speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Die goal kwam op naam van Jaisin-Amin Assehnoun die een vrije bal vanaf zo'n 25 meter in de kruising schoot. Dat de bal via de onderkant van de lat tegen het net ging maakte de goal eigenlijk nog fijner.