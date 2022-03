bekijk hier het programma in het zaterdagvoetbal

In de 2e klasse J gaat koploper DZOH op bezoek bij SC Elim, dat de laatste weken prima bezig is in deze klasse. Het duel LTC - DESZ gaat niet door vanwege meerdere coronagevallen bij de Asser club. Ook in de 3e klasse D zijn afgelastingen vanwege corona. Zo gaat FC Klazienaveen - SC Lutten niet door en datzelfde geldt voor Nieuwleusen (de koploper) tegen FC Ommen. In de 4e klasse D ging er een streep door DKB - SCN en SC Angelslo - sv Mussel en in de 5e klasse D komt VAKO niet in actie tegen Westerkwartier.