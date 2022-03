Vv Emmen - vv Hoogeveen afgelast vanwege corona

VOETBAL - Het Drentse duel in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal, tussen vv Emmen en vv Hoogeveen, gaat morgen niet door. Corona gooit roet in het eten.

Bij de gasten, de trotse koploper in de hoofdklasse, zijn meerdere coronagevallen. Niet alleen in de spelersgroep, maar ook enkele stafleden zijn door het virus geveld.

Wanneer het duel tussen de nummers 13 en 1 in de hoofdklasse A, die eerder dit seizoen in Hoogeveen met 1-1 gelijkspeelden, wordt ingehaald is nog niet bekend.