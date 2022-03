Mendes na tweede treffer in vijf dagen: 'Ik ben helemaal terug, net als FC Emmen'

Natuurlijk doelde Mendes op de stand in de Keuken Kampioen Divisie, waarin FC Emmen drie punten inliep op koploper FC Volendam dat met 2-5 verloor van Excelsior. "Maandag kunnen we de koppositie pakken. Dat is na de eerste vijf duels van het seizoen misschien een klein wonder, maar wij hebben als groep altijd vertrouwen gehouden."

Dat hield Mendes ook in zichzelf, want na een paar mindere beurten na de winterstop raakte de aanvaller zijn basisplek kwijt tegen TOP Oss, Almere City FC en Jong Ajax. "De trainer heeft het me uitgelegd en dan moet je dat accepteren en knokken om weer in het elftal te komen. Het heeft me goed gedaan. Ik denk dat de mensen de beste Rui Mendes zien op dit moment."