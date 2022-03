Assehnoun: 'Uiteindelijk mocht ik die vrije bal gelukkig nemen'

VOETBAL - "Hard work pays off", aldus Jasin-Amin Assehnoun gisteravond na het met 2-0 gewonnen duel tegen Jong FC Utrecht en zijn fraaie treffer in de eerste helft. Een vrije bal van zeker 25 meter schoot hij met uiterste precisie achter doelman Nijhuis.

"Ik train hier veel op. Vrijwel na elke training probeer ik mijn vrije bal te perfectioneren en dan is het mooi dat ik het dan ook een keer in een wedstrijd kan laten zien. Uiteindelijk mocht ik de bal gelukkig nemen. Ook Araujo had wel interesse in die vrije bal, maar liet hem toch aan mij over", aldus de Fin.

'Het was een tactische keuze van de trainer en dat accepteer ik'

Met zijn treffer liet Assehnoun wellicht ook zien dat hij afgelopen maandag ten onrechte niet in de basis stond tegen Jong PSV, maar daar was volgens de flankspeler totaal geen sprake van. "Het was een tactische keuze van de trainer en dat heb ik geaccepteerd. Bovendien zijn we nu alweer een paar dagen verder en kijk ik liever vooruit dan terug."