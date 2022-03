Lorena Wiebes wint opnieuw de Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - Lorena Wiebes heeft de UCI MIRON Women's WorldTour Ronde van Drenthe gewonnen. De DSM renster volgt hiermee zichzelf op. Wiebes won voor Elisa Bolsamo en Lotte Kopecky.

Om 12:15 uur startten 108 vrouwen in Assen voor een koers over 156 kilometer door het Drentse land, met de Drentse keien en vier beklimmingen van de Col du VAM. Met weinig wind en een een zonnetje waren de weergoden de rensters goed gezind.

Eerste aanval

Na 10 kilometer was Kerry Jonker de eerste aanvalster in de koers. De renster van Team Andy Schleck nam al snel een voorsprong van meer dan een minuut.

Bij het oprijden van de eerste keienstrook bij het Boomkroonpad was de voorsprong van Jonker opgelopen naar twee-en-een-halve minuut. Maar na de passage in Borger verdween de voorsprong als sneeuw voor de zon en nog voor Buinen had het peloton Jonker weer te pakken.

Gesloten peloton

Een gesloten peloton nam de daarop volgende keienstroken, zonder dat er maar iemand mocht ontsnappen. Ook de drie passages van de Col du VAM leverde geen noemenswaardige afscheiding op. De favorieten hielden elkaar in bedwang en ontsnappen was haast onmogelijk.

Na de eerste passage door Hoogeveen werd het tempo in het peloton opgevoerd, zodat ontsnappen onmogelijk was. Op de laatste doorkomst op de VAM. Lorena Wiebes, die lek reed, had de grootste moeite om weer aan te sluiten.

Massasprint