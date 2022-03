Degradatiekandidaten Tiendeveen en Nieuw Balinge zitten elkaar met gelijkspel dwars

VOETBAL - Allebei van één punt naar twee. Degradatiekandidaten in de vierde klasse D Tiendeveen en Nieuw Balinge schieten niets op met de 2-2 van vanmiddag.

Tiendeveen en Nieuw Balinge ontlopen elkaar weinig. Slechts zes kilometer op de landkaart en helemaal niets op de ranglijst. Voorafgaand aan de derby van vanmiddag na elf wedstrijden beide slechts één punt. Mussel is met negen punten het meest dichtbij en tegelijkertijd ver weg.

Na tien minuten in Tiendeveen opende Jeffrey Boxma namens de thuisploeg de score. Het team van Marco Reitsma. Nog geen veertig en bij de geel-zwarten voor het eerst op eigen benen. "Ik zat bij de A-junioren van Noordscheschut en toen heb ik bij Tiendeveen de kans gekregen een eerste elftal te trainen en coachen", vertelt Reitsma.

Fakkel voor niets

In juni 2020 28 man op de training en tegen Nieuw Balinge na vier wissels al schaakmat. Geen opties op de bank, bij kramp doorspelen. "Of ik te fanatiek ben? Misschien wel, maar je wilt wat laten zien. Ik denk dat we ondanks de smalle selectie steeds beter voetballen, maar dat de beloning in het slot vaak uitblijft. Al was het vandaag niet altijd goed. Dat is misschien wel een understatement."

Nee, in de eerste helft viel er bij Tiendeveen - Nieuw Balinge weinig te genieten. Één keer raken kreeg een nieuwe betekenis. Van geel naar rood en rap terug naar geel. Snel na een doelpunt van Dominique Wiffers ging de vlag omhoog. Buitenspel. Jonge fans hadden toen al enthousiast een fakkel aangestoken, een derby blijft een derby, die nog drie minuten op de grond moest uitbranden.

Na de pauze aanstekelijke beleving en Nieuw Balinge beet van zich af. Aanvoerder Gerjan Koekoek schoot in minuut 55 een strafschop binnen. Toen de gasten in het rood-wit sterker leken te worden sloeg Tiendeveen via invaller Kadir Tangor toe (2-1). "Dan wordt het gewoon vechten", aldus Koekoek van Nieuw Balinge.

Koekoek raakt de paal

Een kwartier voor tijd raakte Koekoek van heel ver spectaculair de paal. Tiendeveen zwijnde. Vijf minuten voor tijd wist Nieuw Balinge zich toch te belonen. Gerwin Strijker bepaalde de eindstand op 2-2. "We hadden aan het eind toch wat meer over, denk ik", zegt Koekoek. "Als je terugkomt van 2-1 ben je blij met een punt."